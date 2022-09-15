В Приморье ввели режим ЧС федерального характера В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за наводнения

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Правительственная комиссия ввела в Приморском крае режим ЧС федерального характера из-за наводнения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Ранее сообщалось, что пришедший в регион тайфун Hinnamnor затопил проезды к нескольким населенным пунктам. Также подтоплены жилые дома и приусадебные участки, повреждены мосты.

Обстановка в Приморском крае отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за тайфуна. Он отметил, что в регионе будут приняты меры поддержки пострадавших от разрушительных последствий.

Тайфун Hinnamnor разбушевался в регионе в ночь на 7 сентября. В связи с этим в шести муниципалитетах был введен режим ЧС. Без света остались около 10 тысяч человек, ливнями подтоплены 991 дом, 1072 приусадебных участка. Повреждены 34 моста.

Накануне из-за разбушевавшейся стихии в Приморье погибли три человека. Двух женщин смыло потоком воды, еще один мужчина не смог выбраться из затонувшей машины.