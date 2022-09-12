Три человека погибли во время тайфуна в Приморье

Фото: twitter.com/breakingweather

Три человека погибли во время тайфуна Hinnamnor в Приморском крае. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в эфире «Владивосток FM».

Двух женщин смыло потоком воды, еще один мужчина погиб в затонувшей машине. Глава региона отметил, что тайфун прошел быстро, но причин много вреда.

У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину, — рассказал Кожемяко.

Тайфун Hinnamnor разбушевался в регионе в ночь на 7 сентября. В связи с этим в шести муниципалитетах был введен режим ЧС. Без света остались около 10 тысяч человек, ливнями подтоплены 991 дом, 1072 приусадебных участка. Повреждены 34 моста.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за тайфуна Hinnamnor. Он отметил, что в регионе будут приняты меры поддержки пострадавших от последствий тайфуна.