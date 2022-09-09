Глава Приморья попросил главу МЧС вести режим ЧС из-за тайфуна

Фото: hprimorsky.ru

Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за тайфуна «Хиннамор». В Telegram-канале он написал, что сильнейший ветер обрушился ночью на село Кишинёвка Лазовского округа, пострадали многие жилые дома. Кожемяко добавил, что в результате разгула стихии погибла местная жительница.

Многие дома пострадали. <...> В связи с масштабом причиненного краю ущерба, обратился к министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня, — сообщил губернатор.

Он отметил, что в регионе будут приняты меры поддержки пострадавших от последствий тайфуна.

Накануне стало известно, что ураган «Хиннамор» оставил без дорожного сообщения 40 населенных пунктов в Приморье. По информации МЧС, 991 дом и 1072 приусадебных участка в 41 населенном пункте оказались под водой. Кроме того, повреждения получили 34 моста. Ранее Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита на Дальний Восток, что «особых последствий» от тайфуна нет.