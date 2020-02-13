https://static.news.ru/photo/dd176100-4e83-11ea-8602-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Scholz/Arco Images/Global Look Press

Администрация вьетнамской провинции Куангнинь запретила заход в порт Кайлан итальянскому круизному судну Aida Vita. На борту — более тысячи пассажиров из Европы.

Местные власти объяснили отказ в швартовке опасениями из-за вероятного распространения коронавируса, сообщает VNexpress. Однако опасность, как уточняется, исходит не от туристов. Наоборот, от болезни пытаются уберечь их самих: провинция Куангнинь граничит с Китаем, на территории которого произошла вспышка заболевания.

В свою очередь представители туроператора отметили, что на лайнере нет граждан стран Азии.

Однако азиатские страны значились в маршруте следования. Судно, вышедшее 17 января из порта индонезийского острова Бали, должно было зайти в порты Китая и Гонконга, однако обе остановки были отменены. После этого предполагалось посетить девять портов в странах Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме корабль с туристами должен был посетить ещё Халонг, Нячанг и Хошимин. Теперь маршрут придётся корректировать, однако как именно — пока точно неизвестно.

По некоторым данным, на решение властей провинции Куангнинь повлияли заход 28 января в Халонг круизного лайнера Diamond Princess и его дальнейшая судьба. Сейчас судно находится на карантине на рейде у берегов Японии с несколькими десятками заражённых коронавирусом пассажиров. Число заболевших там ежедневно увеличивается.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилым пассажирам разрешат покинуть корабль раньше запланированного срока.