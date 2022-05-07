В Японии сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Фото Defense Ministry/Global Look Press

КНДР 7 мая совершила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщает NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии. С начала года Пхеньян осуществил уже более 10 ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.

Военные Южной Кореи заявили, что снаряд летел в сторону Японского моря. Агентство Yonhap со ссылкой на военных подтверждает, что это была баллистическая ракета. Министерство обороны Японии также сообщило, что снаряд мог быть баллистической ракетой.

Запуск произошёл за три дня до инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ель, который пообещал занять более жёсткую позицию в отношении ядерных амбиций КНДР.

30 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян должен укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил.

25 апреля в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) Ким Чен Ын также заявил о том, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».