В Сети появилось видео допроса попугая по делу об алкомафии В Индии полиция допросила попугая по делу об алкомафии

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Полиция в индийском городе Гая, штат Бихар, допросила попугая по делу о контрабанде алкоголя, чтобы получить сведения о местонахождении его хозяина, являющегося одним из фигурантов, сообщает Times of India. Питомец не выдал владельца и на все вопросы сотрудников правоохранительных органов отвечал «тарелка».

Полицейские во главе с младшим инспектором Канхайя Кумаром прибыли в деревню, чтобы арестовать Амрита Маллаха, подозреваемого по делу о контрабанде алкоголя. К моменту прибытия экипажа родственники и фигурант разбирательства покинули дом — там силовики нашли только клетку с попугаем.

Эй, попугай, куда делся Амрит Маллаха? Где твой хозяин? Они оставили тебя одного в доме? — спросил Кумар.

Полицейский объяснил свои действия тем, что пернатые понимают человеческую речь.

Ранее в Новой Зеландии попугай-клептоман украл камеру GoPro у посетителей Национального парка «Фьордленд» на юге острова. Видеоаппаратура в момент «преступления» зафиксировала «злоумышленника», который схватил технику и отправился вместе с ней в полет. На записи можно увидеть, что в «краже» участвовали и другие попугаи вида кеа.