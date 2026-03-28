В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД

Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли и экс-глава МВД Рамеш Лехак были задержаны в рамках дела о подавлении протестов движения Gen-Z, сообщает газета The Kathmandu Post. Аресты произведены в связи с обвинениями в причинении смерти по неосторожности.

Представители полиции пояснили, что действия предприняты во исполнение рекомендаций спецкомиссии, расследующей разгон сентябрьских акций Gen-Z в прошлом году. Комиссия предложила предъявить Оли, Лехаку и экс-главе полиции Чандре Куберу Хапунге обвинения в преступной халатности, предусматривающие тюремное заключение до 10 лет.

