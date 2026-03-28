28 марта 2026 в 09:13

В Непале задержали бывшего премьера и экс-главу МВД из-за гибели протестующих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли и экс-глава МВД Рамеш Лехак были задержаны в рамках дела о подавлении протестов движения Gen-Z, сообщает газета The Kathmandu Post. Аресты произведены в связи с обвинениями в причинении смерти по неосторожности.

Представители полиции пояснили, что действия предприняты во исполнение рекомендаций спецкомиссии, расследующей разгон сентябрьских акций Gen-Z в прошлом году. Комиссия предложила предъявить Оли, Лехаку и экс-главе полиции Чандре Куберу Хапунге обвинения в преступной халатности, предусматривающие тюремное заключение до 10 лет.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что оппозиция не сумеет отстранить от власти премьер-министра Словакии Роберта Фицо на фоне инициированного расследования. По мнению эксперта, попытки политического давления со стороны оппонентов лишь подтверждают их бессилие.

Кроме того, Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для регионального министра энергетики Ивана Ковалева. Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий. По версии следствия, глава ведомства незаконно передал в аренду коммерческой структуре площади, принадлежащие Невинномысскому химико-технологическому колледжу.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
