Дети пострадали в массовой драке на киргизско-таджикской границе

Четыре школьника были госпитализированы в результате массовой драки на киргизско-таджикской границе, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. Из-за спорных территорий на границе двух стран неоднократно вспыхивали конфликты, в том числе и с применением оружия. Так, весной этого года там произошло столкновение между военнослужащими Таджикистана и Киргизии.

Сегодня примерно в 13:00 четыре киргизских школьника были избиты таджикскими учениками. Инцидент произошёл в приграничном селе Кок-Таш. Около 30 таджикских школьников напали на ребят, когда те возвращались домой, — рассказал чиновник.

По его словам, травмы и ушибы получили школьники 13–14 лет. В настоящий момент ситуация на киргизско-таджикской границе находится под контролем силовиков.

По некоторым данным, родители и родственники пострадавших детей отправились мстить. После этого в потасовку были втянуты более полусотни человек. При этом источник утверждает, что конфликт спровоцировали граждане Киргизии, которые якобы забросали камнями таджикских школьников. Сообщается о пострадавшем мужчине и маленьком ребёнке.

Отметим, что из-за спорных территорий на границе двух стран неоднократно вспыхивали конфликты, в том числе и с применением оружия. Так, весной этого года там произошло столкновение между военнослужащими Таджикистана и Киргизии. По данным СМИ, погибло более 50 человек, сотни пострадали.

Массовые драки между выходцами из разных азиатских стран бывшего СССР в последнее время участились и в России. Одно из крупных таких столкновений произошло в центре Москвы в конце лета. Тогда не менее 10 человек устроили массовую драку на Бауманской улице. На 15 задержанных в результате составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактические беседы.