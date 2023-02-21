В КНР заявили о росте внешнего давления на страну Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление на Пекин постоянно растет

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Цинь Ган

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что постоянно усиливается внешнее давление на Китай и его сдерживание, а это создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности республики. Дипломат подчеркнул, что Пекин выступает против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, сообщает РИА Новости.

Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, — сказал Цинь Ган.

Он напомнил, что Китай прежде не провоцировал конфликтов или войн, и никогда не вторгался на территорию других стран. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела любых внешних сил, отметил глава МИД КНР.

Развитие Китая неотделимо от безопасной международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не будет мировой безопасности, — предупредил дипломат.

По его словам, Пекин стоит на защите государственного суверенитета, безопасности, интересов развития, а также настаивает на международной беспристрастности и справедливости.

Ранее Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности.

В документе указано, что поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением государств по всему земному шару. В концепции также отмечается, что инициатива Пекина направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов.