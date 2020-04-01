В КНР более трети заражённых COVID-19 находятся в критическом состоянии

https://static.news.ru/photo/af6805d8-741d-11ea-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Более трети пациентов, инфицированных коронавирусом в Китае, находятся в критическом или тяжёлом состоянии. Об этом 1 апреля на пресс-конференции заявил представитель госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

В данное время более трети больных находятся в тяжёлом или критическом состоянии, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им излечиться, — цитирует ТАСС чиновника.

В настоящее время, в медучреждениях КНР от вызываемого коронавирусом заболевания проходят лечение 2004 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Китаю не грозит вторая волна распространения нового коронавируса, а ситуация с пандемией в мире начнёт нормализовываться уже в конце апреля. Такой прогноз озвучил 1 апреля ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань. Он выразил уверенность, что странам, принимающим эффективные меры по борьбе с коронавирусом, удастся взять ситуацию под контроль, после чего в конце апреля наступит переломный момент. По словам Наньшаня, в данное время необходимо уделять особое внимание инфицированным, которые не имеют симптомов, потому что они могут быть источником заражения.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.