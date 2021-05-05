В КНДР заявили, что через южнокорейские листовки можно заразиться COVID

https://static.news.ru/photo/e12c78a0-ae38-11eb-97ec-96000091f725_660.jpg Пхеньян Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники официального печатного органа Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун» заявили, что жителям страны угрожает опасность в виде коронавируса, который переносится на территорию страны вместе с вещами, перелетающими через границу.

Данное сообщение появилось после акции группы южнокорейских активистов «Альянс движений за свободную Северную Корею». В период между между 25 и 29 апреля они в два этапа на десяти больших воздушных шарах отправили в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и 5 тысяч однодолларовых купюр.

В северокорейской газете написали, что гражданам не стоит воспринимать перелетающие через границу вещи как обычное явление природы.

Их стоит рассматривать как вероятность заразиться зловредным вирусом. Гражданам нельзя терять бдительность. Хотя во многих странах из-за быстрого распространения COVID сейчас разрабатывают вакцины и делают прививки, штаммы коронавируса постоянно изменяются, и явного эффекта от таких мер нет, — написано в статье.

Ранее 32-летняя сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, пообещала ответить на провокацию перебежчиков из КНДР, которые запустили шары с антипхеньянскими листовками. Она возмущена произошедшим. Слова политика приводит государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).