Сестра Ким Чена Ына возмущена провокацией с шарами против КНДР

https://static.news.ru/photo/29e56944-ab55-11eb-b077-96000091f725_660.jpg Ким Ё Чжон(Kim Yo-jong) Фото: Patrick Semansky/Pool/GLOBAL LOOK PRESS

32-летняя сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, пообещала ответить на провокацию перебежчиков из КНДР, которые запустили шары с антипхеньянскими листовками. Она возмущена произошедшим. Слова политика приводит государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство «перебежчиков с Севера» без внимания и не помешали ему. Мы считаем происки отребья на Юге серьёзной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры, — заявила Ким Ё Чжон.

Политик не стала сдерживаться в словах и заявила, что Сеулу нужно держать под контролем «грязных отбросов общества», а Северная Корея после произошедшего не сможет больше сидеть сложа руки.

В Южной Корее действует организация «Альянс движений за свободную Северную Корею». Она объединяет движения всех перебежчиков из КНДР. Активисты регулярно посылают шары с антипхеньянской пропагандой на территорию Северной Кореи.

Правительство Южной Кореи выступает против таких акций, причём на законодательном уровне. Так, 14 декабря были приняты поправки в закон о развитии отношений между Кореями. По нему вводится запрет на отправку различных пропагандистских материалов в Северную Корею. Нарушителям грозит наказание до трёх лет тюрьмы. Противники инициативы считают, что это ущемляет свободу слова, а также противоречит конституции страны.

Ранее в МИД КНДР пригрозили США из-за оскорбления страны. Пхеньян считает, что в Вашингтоне не имели права называть противоэпидемические меры в Северной Корее нарушающими права человека. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Штаты прибегают к «небывалой в истории злобной враждебной политике», которая принуждает северокорейский народ к «неисчислимым бедствиям и страданиям».