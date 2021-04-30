МИД КНДР: США «обязательно пожалеют» из-за оскорбления страны

https://static.news.ru/photo/c6c2ce2a-d5e3-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США не имели права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека. Вашингтон «обязательно пожалеет» из-за того, что «вёл себя легкомысленно». Об этом заявили в МИД Северной Кореи. Заявление дипломатов публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении говорится , что 28 апреля представитель Госдепартамента США назвал противоэпидемические меры, принятые в Северной Корее с целью не допустить распространение заболевания коронавирусом, нарушением прав человека.

МИД КНДР резко осуждает и рассматривает эту провокацию США как открытое нарушение нашего государственного суверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики против КНДР, направленной на очернение нашего государства, — говорится в сообщении.

Представитель северокорейского дипведомства также заявил, что Штаты прибегают к «небывалой в истории злобной враждебной политике» и принуждают народ КНДР к «неисчислимым бедствиям и страданиям», а потому они не имеют права так говорить.

Так называемые нарушения прав человека. по мнению неназванного дипломата, являются политической интригой, выдуманной для уничтожения идей и строя Северной Кореи. Они «оскорбляют высшее достоинство» страны.

В МИД КНДР подобные заявления рассматривают в качестве сигнала о подготовке США к тотальному противоборству против Северной Кореи и обещают ответить «самым жестоким образом».

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил министра образования из-за того, что его ведомство не смогло надлежащим образом реализовать программу дистанционного образования.