МИД КНДР: США «обязательно пожалеют» из-за оскорбления страны

США не имели права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека. Вашингтон «обязательно пожалеет» из-за того, что «вёл себя легкомысленно». Об этом заявили в МИД Северной Кореи. Заявление дипломатов публикует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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МИД КНДР резко осуждает и рассматривает эту провокацию США как открытое нарушение нашего государственного суверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики против КНДР, направленной на очернение нашего государства, — говорится в сообщении.
Представитель северокорейского дипведомства также заявил, что Штаты прибегают к «небывалой в истории злобной враждебной политике» и принуждают народ КНДР к «неисчислимым бедствиям и страданиям», а потому они не имеют права так говорить.
Так называемые нарушения прав человека. по мнению неназванного дипломата, являются политической интригой, выдуманной для уничтожения идей и строя Северной Кореи. Они «оскорбляют высшее достоинство» страны.
В МИД КНДР подобные заявления рассматривают в качестве сигнала о подготовке США к тотальному противоборству против Северной Кореи и обещают ответить «самым жестоким образом».
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил министра образования из-за того, что его ведомство не смогло надлежащим образом реализовать программу дистанционного образования.