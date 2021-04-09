Mirror: лидер КНДР казнил министра из-за провала дистанционного образования

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил министра образования из-за того, что его ведомство не смогло надлежащим образом реализовать программу дистанционного образования.

Согласно результатам проведённого расследования, сотрудники министерства проводили недостаточное количество видеоконференций и при этом жаловались на загруженность и недостаток предоставляемых государством ресурсов.

Имя казнённого чиновника не называется. После его смерти в ведомстве прошла реорганизация, назначен новый руководитель. Теперь там будут проводить видеоконференции на регулярной основе, сообщает издание Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что в КНДР казнили мужчину за нарушение ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Он занимался контрабандой китайских товаров через границу, которая была закрыта на протяжении практически всего 2020 года. Казнь была показательной и публичной.