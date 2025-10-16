Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 06:33

В Китае женщине позволили уйти от мужа после «полета» с 34-метровой скалы

SCMP: суд в Китае одобрил развод женщине, которую пытался убить собственный муж

Пхукет, Таиланд Пхукет, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народный суд китайского города Нанкин удовлетворил ходатайство о расторжении брака в отношении женщины, ставшей жертвой покушения на убийство со стороны собственного мужа. Инцидент произошел шесть лет назад во время совместного отдыха супругов в Таиланде, где мужчина столкнул свою жену с 34-метровой скалы, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Во время посещения национального парка муж Юй Сяодун столкнул свою жену Ван Нань с 34-метровой скалы, — уточняет источник.

Пострадавшая чудом выжила. Однако она получила тяжелые повреждения. На момент происшествия женщина находилась на раннем сроке беременности и в результате падения потеряла ребенка.

В 2024 году таиландский суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к 33 годам и 4 месяцам тюремного заключения с обязательной выплатой компенсации. Процесс по расторжению брака занял несколько лет из-за бюрократических сложностей и отбывания ответчиком наказания в иностранном государстве. Решение китайского суда окончательно разорвало юридические узы между пострадавшей и ее обидчиком.

Ранее сообщалось, что под Смоленском скончалась жертва домашнего насилия, которая на федеральном канале утверждала, что ее муж не поднимает на нее руку. Через несколько дней после съемок мужчина в очередной раз избил беременную партнершу. В том числе он избивал ее стулом по голове и телу. Женщина скончалась.

разводы
Китай
суды
покушения
