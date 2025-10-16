В Китае женщине позволили уйти от мужа после «полета» с 34-метровой скалы

Народный суд китайского города Нанкин удовлетворил ходатайство о расторжении брака в отношении женщины, ставшей жертвой покушения на убийство со стороны собственного мужа. Инцидент произошел шесть лет назад во время совместного отдыха супругов в Таиланде, где мужчина столкнул свою жену с 34-метровой скалы, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Во время посещения национального парка муж Юй Сяодун столкнул свою жену Ван Нань с 34-метровой скалы, — уточняет источник.

Пострадавшая чудом выжила. Однако она получила тяжелые повреждения. На момент происшествия женщина находилась на раннем сроке беременности и в результате падения потеряла ребенка.

В 2024 году таиландский суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к 33 годам и 4 месяцам тюремного заключения с обязательной выплатой компенсации. Процесс по расторжению брака занял несколько лет из-за бюрократических сложностей и отбывания ответчиком наказания в иностранном государстве. Решение китайского суда окончательно разорвало юридические узы между пострадавшей и ее обидчиком.

