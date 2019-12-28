https://static.news.ru/photo/bd68377a-2b1b-11ea-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Китая отомстил изменившей ему невесте, опозорив её на свадьбе.

Мужчина давно подозревал будущую жену в неверности и потому установил в доме скрытую камеру. Во время торжества он включил видео, на котором были запечатлены его невеста с супругом её собственной сестры. Опозоренная женщина швырнула в лицо несостоявшегося мужа букет, передаёт Daily Mail.

Издание уточняет, что ролик попал в Сеть и очень быстро стал вирусным. Правда некоторые не поверили в его достоверность, решив, что таким образом кто-то решил прорекламировать новое видеоприложение.

Ранее NEWS.ru писал, что молодожёны в Великобритании стали претендентами на рекордно короткие отношения. Они расстались прямо на собственной свадьбе. Правда, виноватым в этом оказался пьяный брат жениха. Он спустил невесту с лестницы во время торжества. Причину конфликта, который, как и свадьба, произошёл ещё в июле, никто толком не помнит. Зато помнят итог: нетрезвый родственник избил новобрачную и столкнул вниз. Досталось от него также матери и сёстрам невесты.