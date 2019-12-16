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Молодожёны в Великобритании стали претендентами на рекордно короткие отношения. Они расстались прямо на собственной свадьбе. Правда, виноватым в этом оказался пьяный брат жениха. Он спустил невесту с лестницы во время торжества.

Причину конфликта, который, как и свадьба, произошёл ещё в июле, никто толком не помнит. Зато помнят итог: нетрезвый родственник избил новобрачную и столкнул вниз. Досталось от него также матери и сёстрам невесты, пишет Daily Mail .

Это могло бы стать неприятным воспоминанием, однако жених в первом семейном конфликте занял сторону брата. И тогда невеста обратилась в полицию, а потом и вовсе решила подать на развод. Но тут система дала сбой. Оказалось, что развести супругов не могут, так как их брак продлился меньше суток. Девушке пришлось добиваться аннулирования бракосочетания.

В итоге брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и причинение материального ущерба на свадьбе. А несколько месяцев спустя, уже в декабре, выяснилось, что и сам новоявленный муж склонен к насилию. Он избил около бара мужчину и стал подозреваемым в деле о покушении на убийство.

Это происшествие и принесло известность недоразумению на свадьбе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране взрыв газа в свадебном зале, где шёл праздник, унёс жизни 11 человек, в том числе пяти детей. Ещё 34 человека ранены и доставлены в различные больницы.