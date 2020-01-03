https://static.news.ru/photo/2475252a-2fbf-11ea-a75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gong Lei/Xinhua/Global Look Press

Количество заболевших неизвестной пневмонией в китайском городе Ухань достигло 59 человек.

По данным властей, состояние семи пациентов оценивается как тяжёлое, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхлетнюю девочку из Китая госпитализировали в Сингапуре. У неё диагностировали пневмонию неизвестной природы.

Всемирная организация здравоохранения взяла под контроль ситуацию со вспышкой неизвестной инфекции с симптомами пневмонии в Китае. Ведомство оказывает республике поддержку в этом вопросе.