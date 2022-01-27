В Казахстане назвали причину блэкаута в энергосистеме Центральной Азии

Причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанской компании KEGOC по управлению электросетями. Со стороны единой электроэнергетической системы Казахстана была оказана помощь энергосистемам Киргизии и Узбекистана, что позволило им начать восстановительные мероприятия.

25 января 2022 года <...> в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС. <...> Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привёл к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана <...> и Кыргызстана, — говорится в сообщении.

25 января в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с подачей электроэнергии. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно прекратили работу, в городах были отключены светофоры. По всему Узбекистану не работали отопление, канализация и водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои с энергоснабжением в Алма-Ате и в южных районах страны.

При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии.