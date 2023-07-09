В Индии подсчитали потери от сильнейшего за последние 20 лет ливня В Дели из-за сильнейшего за последние 20 лет ливня погиб человек и разрушены 15 зданий

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В Дели (Индия) из-за мощного ливня, который стал самым сильным за последние два десятилетия, произошло обрушение 15 зданий, сообщает телеканал NDTV. В результате погиб один человек.

После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб, — заявил в эфире представитель службы экстренного реагирования.

По информации пожарной охраны Дели и главного метеорологического центра города 8 июля за несколько часов выпало максимальное за последние 20 лет количество осадков. Наибольшие разрушения зарегистрированы в районе Коннот-Плейс, где расположены деловые и коммерческие центры.

Ранее залповый ливень обрушился на Сочи. За час там выпало 55 миллиметров осадков, наблюдались колебания воды на реках. Власти сообщили о подтоплении участков дорог, придомовых территорий, первых этажей зданий. В связи с непогодой в Сочи было отключено электричество. Один человек погиб.

Тем временем в Забайкальском крае после прорыва дамбы в результате разлива реки Кручины подтопило 110 домов и 127 участков, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. По данному факту проводят проверку. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования.