Один человек погиб в результате ливня в Сочи ГУ МЧС: один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи

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В результате залпового ливня. обрушившегося на Сочи вечером 23 июля погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Подтверждена гибель одного человека, — сообщил представитель ведомства.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что на Донской улице города, наиболее пострадавшей от удара стихии, обнаружили тело женщины. По информации МЧС, отсутствие стоковой канализации привело к значительному локальному подъёму воды на этой улице.

В настоящее время, по словам спасателей, в городе сохраняются локальные подтопленные участки.

Залповый ливень обрушился на Сочи вечером 23 июля. За час там выпало 55 миллиметров осадков, наблюдались колебания воды на реках. Власти сообщили о подтоплении участков дорог, придомовых территорий, первых этажей зданий. В связи с непогодой в Сочи было отключено электричество.

Сейчас ливень завершился, уровень воды в городе стабилизируется.