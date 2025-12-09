ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:49

Творожные шарики превратили свадьбу в массовое побоище

В Индии свадьба переросла в массовую драку из-за дефицита десерта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свадьба в индийском штате Бихар была отменена после масштабной драки между семьями жениха и невесты, вспыхнувшей из-за нехватки традиционного десерта, сообщает телеканал NDTV. Конфликт произошел 29 ноября в городе Бодхгая, когда после основных церемоний выяснилось, что на всех присутствующих не хватило сладких творожных шариков.

Родственники невесты обвинили семью жениха, отвечавшую за организацию, в срыве совместной трапезы. Разногласия быстро переросли в массовую потасовку, в результате которой праздничное мероприятие было прекращено.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш гости массового бракосочетания, в котором участвовали 383 пары, устроили драку после спора из-за чипсов. Власти региона регулярно проводят подобные коллективные церемонии, чтобы оказать поддержку парам с небольшим доходом.

Кроме того, в Индии жених сбежал со своей свадебной церемонии после гибели молодой женщины в результате стрельбы. По имеющейся информации, будущий супруг бросил невесту и лошадь, на которой ехал по улице, при этом сама возлюбленная не получила травм.

Индия
свадьбы
драки
десерты
