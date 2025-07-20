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20 июля 2025 в 14:51

Туристический паром с сотнями пассажиров загорелся на ходу

Паром с 280 пассажирами загорелся у берегов Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский паром KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту загорелся у берегов Индонезии, сообщает Daily Mail. Людям пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

На видео слышны крики и отчаянные мольбы пассажиров о помощи. Судно направлялось с архипелага Талауд в город Манадо. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек. По данным береговой службы, в результате случившегося есть пострадавшие. Инцидент произошел в День поминовения, который является государственным праздником и выходным в США.

Судно с отдыхающими на борту взорвалось недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл. Пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы, их состояние не уточняется. Проводится расследование ЧП.

В декабре лодка взорвалась в порту Форт-Лодердейл в американском городе Флорида. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Причины случившегося выясняются. Сначала загорелась одна лодка, а затем огонь перекинулся на другую.

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