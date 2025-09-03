Саммит ШОС — 2025
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы

Путин: сотрудничество РФ и Вьетнама в последние годы интенсифицировалось

Взаимодействие России и Вьетнама в последние годы интенсифицируется, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вьетнамским коллегой Лыонгом Кыонгом в Пекине. По словам лидера, которые приводит ТАСС, речь идет о ряде направлений.

Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется, — отметил Путин.

Ранее Путин заявил на трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая в Пекине, что Россия активно работает над укреплением отношений с обеими странами. По его словам, сотрудничество должно развиваться в различных направлениях и становиться более насыщенным.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский, китайский и северокорейский лидеры не планировали устраивать заговор против США в КНР, такого не было даже в мыслях. Так он высказался насчет слов главы американского государства Дональда Трампа, что на военном параде по случаю празднования 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне против Вашингтона якобы «плели заговор».

