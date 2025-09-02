Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 12:30

Президент Мексики отказалась подчиняться США

Axios: президент Мексики Шейнбаум хочет сотрудничать с США без подчинения

Клаудия Шейнбаум

Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения, сообщила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум. По ее словам, которые приводит Axios, новые договоренности должны базироваться на ответственности, доверии и сотрудничестве без подчинения.

Шейнбаум добавила, что Мексика не оставит без ответа введение новых тарифов, если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг. Вместе с тем президент указала, что страна уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с Вашингтоном.

Апелляционный суд федерального округа Колумбия до этого постановил, что президент США Дональд Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих действующих тарифов, включая меры против Китая, Канады и Мексики. Однако Трамп заявил, что все ранее введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд.

До этого Клаудия Шейнбаум заявила, что Дональд Трамп предлагал ввести армию США на территорию ее страны. Это предложение было решительно отвергнуто Мехико.

