Тигр-людоед растерзал мужчину, пасшего скот

Тигр набросился на 22-летнего фермера из деревни Бичпура Дхармендра Сингх в Индии, пасшего скот в лесу, сообщает издание The Times of India. По его информации, трагедия произошла в районе Бичпура в округе Катни штата Мадхья-Прадеш.

22-летний фермер был убит в результате нападения тигра в районе Бичпура в лесном массиве Бархи в округе Катни в четверг днем, — говорится в публикации.

Уточняется, что незадолго до нападения на мужчину тигр растерзал одно из его животных. Фермер, не подозревая об опасности, подошел слишком близко к кустам, где находился хищник, и тот выпрыгнул на него. Найденные останки отправлены в больницу для вскрытия. В настоящее время ведутся поиски тигра-людоеда.

Ранее в индийском штате Керала родители спасли трехлетнего ребенка, которого ночью попытался утащить леопард. Мальчик получил травмы головы и шеи, он лечится в больнице. Когда взрослые бросились за леопардом, тот выронил мальчика и сбежал.

До этого в японской префектуре Акита медведь проник в центр для людей с ограниченными возможностями и атаковал одну из пожилых постоялиц. 73-летняя женщина была обнаружена без сознания, она доставлена в больницу с травмами головы.