«Существенный шаг»: политолог об отказе Филиппин вводить санкции Политолог Шипилин назвал существенным шагом отказ Филиппин вводить антироссийские санкции

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Отказ Филиппин вводить антироссийские санкции является существенным шагом для выхода страны из-под давления Вашингтона, считает политолог Павле Шипилин. В разговоре с «Народными Новостями» эксперт отметил, что США рассчитывали на другую реакцию в данном вопросе. По его словам, Филиппины продолжают оставаться страной, где «американцы чувствуют себя уверенно».

На самом деле они сами не ожидали, что мир будет так сопротивляться. То есть, Запад вдруг оказался в изоляции, это было признано ими еще год назад. Это весьма существенный шаг Филиппин, потому что Филиппины — это действительно такая страна, где американцы чувствуют себя до сих пор достаточно уверенно, — подчеркнул политолог.

Эксперт уточнил, что Филиппины не хотят портить отношения с Россией, хоть и стараются поддерживать связь с США. Таким способом страна преследует свои собственные интересы. Он добавил, что исключать введение антироссийских санкций не стоит.

Политолог отметил, что Филиппины нужны Вашингтону в первую очередь для противостояния с Китаем. Страна в том числе предоставляет США доступ к своим военным базам, но с оговоркой что они не будут использоваться для любых наступательных операций. Поэтому при обострении конфликта с Тайванем Филиппины постараются сохранить нейтралитет, подчеркнул политолог.

Малайзия с Филиппинами <...> никуда не спешат, там иначе жизнь строится, там ритм жизни другой, они не понимают, почему нужно воевать, — заключил Шипилин.

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен ранее заявил, что власти республики с большой долей вероятности не станут поддерживать и присоединяться к санкциям стран Запада. По словам главы Совета нацбезопасности Клариты Карлос, Манила придерживается нейтральной позиции в конфликте России и Украины.