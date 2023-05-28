Филиппины оценили возможность введения санкций против России Посол Филиппин в РФ считает маловероятным введение санкций против России

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Филиппины

Власти Филиппин с большой долей вероятности не станут поддерживать и присоединяться к санкциям стран Запада против России, заявил в беседе с РИА Новости посол республики в Москве Игорь Байлен. По словам главы Совета нацбезопасности Клариты Карлос, Манила придерживается нейтральной позиции в конфликте России и Украины.

Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом, — сказал филиппинский посол.

Ранее Байлен заявлял, что Филиппины не присоединялись к антироссийским санкциям, в связи с чем арест чартерных рейсов РФ в республике попросту невозможен. Дипломат также прокомментировал ситуацию с арестом воздушного судна «Аэрофлота» Airbus А330 на Шри-Ланке, который произошёл 3 июня 2022 года. Байлен назвал данный инцидент «очень неприятным».

Кроме этого, президент республики Фердинанд Маркос — младший ранее заявил о начале переговоров с Россией по вопросам закупки топлива и удобрений. Он пояснил, что сегодня Манила больше не может рассчитывать на прежних поставщиков и вынуждена искать других.