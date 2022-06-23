На Филиппинах пообещали не арестовывать российские чартеры Посол Филиппин Байлен: местные власти не смогут арестовывать российские чартерные самолеты

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Филиппины не присоединялись к антироссийским санкциям, в связи с чем арест чартерных рейсов РФ попросту невозможен. Об этом заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен, пишет РИА Новости. Дипломат также прокомментировал ситуацию с арестом воздушного судна «Аэрофлота» Airbus А330 на Шри-Ланке, который произошёл 3 июня. Байлен назвал данный инцидент «очень неприятным».

То, что случилось на Шри-Ланке с бортом «Аэрофлота», очень неприятно, но, я думаю, на Филиппинах такого не произойдет, потому что мы не присоединились к антироссийским санкциям. Так что если российский чартерный самолет приземлится на Филиппинах, власти Филиппин не смогут арестовать борт, — заявил Байлен.

Самолёт «Аэрофлота» был арестован властями Шри-Ланки по требованию лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited 3 июня. Пассажиров рейса отправили в гостиницу.

Позже, 6 июня, задержанный в Шри-Ланке лайнер Airbus A330 компании «Аэрофлот» вылетел в Россию. Суд в столице страны Коломбо отменил запрет на вылет российского самолета.