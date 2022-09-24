Филиппины хотят покупать у России топливо и удобрения

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Филиппины начали переговоры с Россией о закупках топлива и удобрений, рассказал президент страны Фердинанд Маркос-младший агентству Bloomberg. Он пояснил, что сегодня Манила больше не может рассчитывать на прежних поставщиков и вынуждена искать других.

Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции, — цитирует агентство главу государства.

Президент посетовал на некоторую «щекотливость» политической стороны вопроса в связи с санкциями в отношении России. Однако подчеркнул, что национальные интересы важнее. По его словам, Филиппины уже близки к заключению соглашений с Россией, а также некоторыми другими странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не получила ответа на предложения о бесплатных поставках зерна и удобрений в нуждающиеся страны. По его словам, это «верх цинизма», так как беднейшие государства страдают от политики гегемонии и санкций в первую очередь.