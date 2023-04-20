Стало известно о небывалом росте импорта Японией фруктов из России Япония нарастила импорт фруктов из России на 646%

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Министерство финансов Японии сообщило, что за 2022 финансовый год, который закончился 31 марта 2023 года, Токио увеличил импорт из России фруктов на 646,1%. Также возросли закупки российского мяса (на 66,7%) и зерновых (на 38,4%), отмечается в публикации на официальном сайте ведомства.

С 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 год увеличился импорт мяса на 66,7%, зерновых — на 38,4%, а также фруктов на 646,1%, — указал Минфин Японии.

При этом общий объем экспорта упал на 39,8%, а импорта — на 6,3%. Экспорт в Россию составил 524,08 млрд иен ($3,9 млрд), а импорт — 1,73 трлн иен ($12,85 млрд).

В публикации подчеркивается, что просел импорт овощей (на 8,3%) и соевых бобов (на 31,8%). Япония меньше закупала у России рыбы и рыбной продукции (на 1,8%).

Из непродовольственных товаров упал импорт российской нефти (на 80,5%), СПГ (на 6,2%) и угля (на 55,2%). Токио сократил поставки продукции из стали и металла (на 28,1%), цветных металлов (на 27,1%) и руды цветных металлов (на 55,1%).

Ранее стало известно, что жевательная резинка оказалась самым подорожавшим за год санкций продуктом в России. Цены на нее в магазинах установили десятилетний рекорд: в марте 2023 года упаковка стоила в среднем 39 рублей, что на 22% больше, чем в марте прошлого года (32 рубля). Причиной этого стал запрет на ввоз в Россию резиновой основы, необходимой для производства, а также подорожание упаковки.