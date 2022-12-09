Стала известна причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным из-за Украины

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg. Отмечается, что это будет второй раз, когда лидеры Индии и России не встретятся с 2000 года. Саммит, обычно проводимый в декабре, ранее отменяли один раз в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный личный саммит с Владимиром Путиным, — указано в сообщении агентства.

В сентябре представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели продолжает призывать к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что для того, чтобы решить конфликт, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что эту позицию разделяет и действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Сам Путин во время встречи с Моди заявил, что Россия готова предпринять все возможное, чтобы военный конфликт на Украине закончился как можно скорее. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева участвовать в мирных переговорах. Президент России отметил, что глава Индии особенно озабочен положением дел на Украине, и пообещал держать его в курсе всех последних событий на поле боя.