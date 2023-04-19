Стала известна позиция Китая касательно плана Макрона по Украине Китай поддержал стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине

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Руководство Китая поддерживает стремление стран Европы в ближайшее время возобновить российско-украинские переговоры, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости. На брифинге дипломат отметил, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай они с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обменялись мнениями по ситуации на Украине. По словам китайского спикера, Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе».

Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе, — сказал он.

Ранее Макрон сообщил о намерении обсудить с властями КНР план мирного урегулирования ситуации на Украине. Президент Франции поручил разработать рамочную программу, которая могла бы стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева уже этим летом.

Между тем в Кремле заявили, что не получали от Парижа информации о мирном плане по Украине. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве наслышаны о «каких-то сообщениях», но Франция до сих пор не направляла никаких предложений.