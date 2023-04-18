В Кремле заявили, что не знали о французском плане по Украине Песков: Москва не получала от Парижа информации о мирном плане по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Москве неизвестно о существовании французского плана урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он уточнил, что в Кремле наслышаны о «каких-то сообщениях», но Франция до сих пор не направляла никаких предложений на этот счет.

Там действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай там французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы, — сказал Песков.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И начать разработку программы, которая может послужить основой для будущих переговоров между Москвой и Киевом. По информации собеседников агентства, процедура урегулирования может начаться уже летом 2023 года.

До этого президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Глава страны отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».