Bloomberg: Макрон предложит Китаю план по переговорам России и Украины

Фото: Henri Swzarc/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон рассчитывает обратиться к Китаю с планом, который может помочь усадить Россию и Украину за стол переговоров, пишет Bloomberg. Стратегия Франции предполагает, что российско-украинские переговоры могут состояться уже этим летом, если все пойдет хорошо, сообщили агентству анонимные источники.

По словам людей, знакомых с планом, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров, — говорится в материале.

Чиновник Елисейского дворца подтвердил план советника Макрона переговорить с Ван И, но не стал разглашать детали. Источник добавил, что Париж в любом случае проинформирует своих союзников о любых возможных инициативах.

Bloomberg отмечает, что во время визита в Китай Макрон не смог уговорить председателя КНР Си Цзиньпина провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран не разговаривали более года, с тех пор как начался украинский конфликт. При этом Макрон в 2022 году вызвал на себя критику союзников, призвав не «унижать» Россию.

Поддержат ли Киев и его союзники план Макрона, пока неясно, поскольку многие из них отклонили предложение о прекращении огня, полагая, что это позволит России удержать занятые территории, указано в материале. Многие страны также скептически отнеслись к возможной роли Китая в качестве нейтрального посредника, учитывая его дружбу с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Путин отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».