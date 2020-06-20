СМИ: Индия развязала руки военным для противодействия Китаю

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Нью-Дели развернул на востоке Ладакха (географическая и историческая область в Индии) ударные вертолёты Apache и истребители для укрепления обороноспособности после столкновения с китайскими военнослужащими. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы.

На передовых авиабазах размещены истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и «Ягуар». Для переброски в Ладакх военной техники применяются тяжелые транспортные самолёты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32 <...> У вооружённых сил развязаны руки для принятия всех необходимых мер, — передаёт газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

В акватории Бенгальского залива ВМС Индии также усилили присутствие боевых кораблей. Издание отметило, что действия Нью-Дели являются чётким сигналом для Пекина о готовности Индии к эскалации конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе.

Решимость Китая защищать свой суверенитет не стоит недооценивать, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайш анкаром. Представитель Пекина добавил, что азиатские державы должны придерживаться взаимного уважения и не вредить долгосрочному сотрудничеству.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солдаты армий Индии и Пакистана устроили интенсивную перестрелку, атаковав позиции друг друга на линии разграничения в спорном регионе Кашмир. Стороны обменялись ударами 19 июня в секторе Новшера округа Купвара, что примерно в 220 км на юго-западе от Срингара — так называемой летней столицы контролируемой Индией части Кашмира.