Индия заявила о гибели десятков солдат в пограничном конфликте с Китаем

https://static.news.ru/photo/e2a24960-b002-11ea-a048-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/gorkhe1980-2469728

Индийская армия заявила о гибели 20 своих солдат при столкновении с китайскими военными на спорном участке границы в Западных Гималаях. Китайский МИД подтвердил «насильственную конфронтацию», умолчав о жертвах.

По заявлению Дели, обе стороны понесли потери. Официальный представитель индийского МИД Анураг Шривастава возложил ответственность за гибель военнослужащих на Пекин.

Источник агентства Reuters в правительстве Индии заявил, что участники пограничного конфликта не сделали ни одного выстрела — индийские и китайские военные использовали камни и металлические прутья в качестве оружия. Драка продлилась несколько часов.

Они дрались железными прутьями, командир был тяжело ранен и упал, а когда это произошло, ещё больше солдат НОАК атаковали группу индийцев камнями, — цитирует Reuters своего собеседника.

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь на пресс-конференции в Пекине назвал индийскую сторону ответственной за пограничный конфликт. По его словам, индийские военные дважды нарушили границу и устроили провокацию, напав на китайских солдат.

По информации телеканала NDTV, войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе.

Как писал NEWS.ru, в июне парламент Непала постановил считать территорией страны три гималайских района, фактически контролируемых Индией. В Дели назвали решение соседей неприемлемым.