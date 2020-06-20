Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Солдаты армий Индии и Пакистана устроили интенсивную перестрелку, атаковав позиции друг друга на линии разграничения в спорном регионе Кашмир.
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Согласно данным китайского агентства, перестрелка длилась довольно продолжительное время, при этом не уточняется, использовали ли стороны что-то кроме личного стрелкового оружия. Как бы то ни было, ни Индия, ни Пакистан не сообщили о каких-либо потерях.
В последнее время также обострилась ситуация на индийско-китайской границе. В мае Пекин и Дели несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи. 15 июня военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы, писал NEWS.ru. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.
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