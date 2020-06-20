Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

https://static.news.ru/photo/008df882-b2f8-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Солдаты армий Индии и Пакистана устроили интенсивную перестрелку, атаковав позиции друг друга на линии разграничения в спорном регионе Кашмир.

Об этом сообщает Xinhua. Стороны обменялись ударами 19 июня в секторе Новшера округа Купвара, что примерно в 220 км на юго-западе от Срингара — так называемой летней столицы контролируемой Индией части Кашмира.

Согласно данным китайского агентства, перестрелка длилась довольно продолжительное время, при этом не уточняется, использовали ли стороны что-то кроме личного стрелкового оружия. Как бы то ни было, ни Индия, ни Пакистан не сообщили о каких-либо потерях.

В последнее время также обострилась ситуация на индийско-китайской границе. В мае Пекин и Дели несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи. 15 июня военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы, писал NEWS.ru. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.