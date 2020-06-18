Китай посоветовал Индии не сомневаться в боеспособности КНР

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Решимость Китая защищать свой суверенитет не стоит недооценивать, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонных с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Представитель Пекина добавил, что азиатские державы должны придерживаться взаимного уважения и не вредить долгосрочному сотрудничеству.

Мы требуем у Индии провести расследование, наказать виновных, строго контролировать войска, немедленно прекратить все провокационные действия и пообещать, что подобный инцидент не повторится, — добавил И.

Субраманиам, в свою очередь, выразил готовность Нью-Дели укреплять отношения сторон и мирным путём урегулировать пограничный конфликт, пишет агентство «Синьхуа».

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ООН призывает Индию и Китай проявить максимальную сдержанность в деле с разряжением напряжённости из-за конфликта на пограничной территории. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак.