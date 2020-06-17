В ООН призвали Индию и Китай к сдержанности после пограничного конфликта

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ООН призывает Индию и Китай проявить максимальную сдержанность в деле с разряжением напряжённости из-за конфликта на пограничной территории. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак.

Он назвал положительным признаком сообщения о том, что обе страны взаимодействуют в целях деэскалации ситуации.

Мы ясно дали понять, что мы обеспокоены сообщениями о насилии и гибели на линии фактического контроля, — цитирует Хака РИА Новости.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

Как писал NEWS.ru, 15 июня военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.