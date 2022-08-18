В США удивились «странному уважению» Индии к России Washington Examiner: Индия отказалась осудить СВО из-за «странного» уважения к России

Фото: Narendra Modi/Global Look Press

Владимир Путин и Нарендра Моди

Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган. По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в отношениях с Москвой в отличие от многих «демократических» западных стран.

Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. <...> Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине, — считает Роган.

Автор публикации также раскритиковал Индию за подрыв национальных интересов США, которые включают развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности. Между тем решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.

Ранее сообщалось, что индийские компании, заключающие сделки с Россией по углю, начали отказываться от оплаты сырья долларами, чтобы снизить риски нарушения рестрикций. Кроме того, Нью-Дели наращивает импорт угля, отдавая предпочтение российским поставкам перед американскими из-за скидок.

Вместо долларов Индия при оплате угля использовала китайские юани, дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары и евро. Так, на азиатскую валюту пришлось 59% (31% — юань, 28%— гонконгский доллар) недолларовых платежей. На дирхамы приходилось около одной шестой, а евро — менее четверти поставок. Тем не менее американская валюта еще актуальна для импорта товаров в Индии.