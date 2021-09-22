Сирия потребовала от Турции срочно вывести войска из страны

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На юго-западе Китая на реке перевернулось пассажирское судно. В результате погибли восемь человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении правительства города Люпаньшуй.

Инцидент произошёл в особом районе Лючжи городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу 18 сентября в 16:50 по местному времени (11:50 мск). На реке Цзанкэ перевернулось судно, рассчитанное на перевозку 40 человек....