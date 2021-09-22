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Сирия потребовала от Турции срочно вывести войска из страны

03:19, 23 сентября 2021
Сирия потребовала от Турции срочно вывести войска из страны Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что власти страны требуют от Турции немедленного вывода войск с территории северных провинций Арабской Республики. Такова реакция Дамаска на недавнюю эскалацию напряжённости в провинции Идлиб, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных Турцией территорий на севере страны, — подчеркнул Микдад.

Он добавил, что основной причиной эскалации в Идлибе являются турецкая оккупация и та поддержка, которую Анкара «оказывает террористическим группировкам».

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести свои войска с территории Сирии. В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии, сообщает Al Monitor. Издание отмечает, что о поставленном Эрдогану условии говорит начало штурма южных районов провинции Идлиб.

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