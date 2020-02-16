Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в южном Иране. Сейсмологи оценили подземные толчки как «очень сильные».
По информации «Интерфакса», эпицентр землетрясения расположен в 43 километрах от портового города Бендер-Аббас, в котором живут около 350 тысяч человек.
Российские специалисты зафиксировали толчки около 15:30 по московскому времени. Информагентства арабских стран не сообщают о разрушениях или жертвах.
Как писал NEWS.ru, 16 февраля землетрясение магнитудой 5,4 случилось у берегов Курильских островов.
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