https://static.news.ru/photo/33b61184-50cb-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в южном Иране. Сейсмологи оценили подземные толчки как «очень сильные».

По информации «Интерфакса», эпицентр землетрясения расположен в 43 километрах от портового города Бендер-Аббас, в котором живут около 350 тысяч человек.

Российские специалисты зафиксировали толчки около 15:30 по московскому времени. Информагентства арабских стран не сообщают о разрушениях или жертвах.

Как писал NEWS.ru, 16 февраля землетрясение магнитудой 5,4 случилось у берегов Курильских островов.