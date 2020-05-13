Школы и детские сады возобновят работу в Пекине

Китайские власти приняли решение возобновить работу детских садов и школ в Пекине с начала июня.
Официальный представитель комитета образования Пекина Ли И заявил, что работа будет возможна при условии соблюдения эпидемиологических требований. Учащиеся выпускных классов смогут ходить на занятия по своему желанию.
Планируется, что с 1 июня занятия будут возобновлены для школьников начальных и средних классов, а остальные ученики приступят к учёбе с 8 июня. Тогда же начнут открываться детские сады.
Родители будут сами принимать решение, отправлять ли детей на занятия в школы или нет.
NEWS.ru писал, что в Гонконге выявили первый за 23 дня случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась 66-летняя женщина. В последнее время она не была за рубежом.
Ранее специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что правильно проветривать помещение четыре раза в день.
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