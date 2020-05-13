Школы и детские сады возобновят работу в Пекине

https://static.news.ru/photo/79e48bb2-953c-11ea-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские власти приняли решение возобновить работу детских садов и школ в Пекине с начала июня.

Официальный представитель комитета образования Пекина Ли И заявил, что работа будет возможна при условии соблюдения эпидемиологических требований. Учащиеся выпускных классов смогут ходить на занятия по своему желанию.

Планируется, что с 1 июня занятия будут возобновлены для школьников начальных и средних классов, а остальные ученики приступят к учёбе с 8 июня. Тогда же начнут открываться детские сады.

Родители будут сами принимать решение, отправлять ли детей на занятия в школы или нет.

NEWS.ru писал, что в Гонконге выявили первый за 23 дня случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась 66-летняя женщина. В последнее время она не была за рубежом.

Ранее специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что правильно проветривать помещение четыре раза в день.