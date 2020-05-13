В Китае рассказали, как проветривать помещение для профилактики заболеваний

https://static.news.ru/photo/7771b7a2-949b-11ea-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае рассказали, как правильно проветривать помещение.

Эксперты пояснили, что нужно проветривать помещение четыре раза в день. Первое проветривание можно начать уже после пробуждения, так как в утренние часы в комнате понижено содержание кислорода. При этом, во время уборки постельного белья в воздух поднимаются пылевые клещи и мелкие частички, сообщает РИА Новости.

Следующие проветривания могут быть во время и после приготовления пищи, а также перед сном.

Если помещение не проветривать, то окружающая среда становится благоприятной для размножения вирусов и бактерий, а у человека, который находится в непроветренном помещении может повышаться давление и болеть голова.

Однако специалисты не рекомендуют проветривать помещение во время дождя, сильного ветра и смога, так как уличные частички и пыль могут попасть в комнату.

Как писал NEWS.ru ранее, засыпание в хорошо проветриваемом прохладном помещении значительно влияет на качество сна.