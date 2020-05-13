Первый за 23 дня местный случай заражения COVID-19 выявили в Гонконге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Врачи в Гонконге впервые за 23 дня выявили местный случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевшей оказалась 66-летняя женщина.

По имеющейся информации, в последнее время заболевшая не бывала за рубежом. В данный момент она изолирована от родных и близких, у некоторых из которых уже проявились признаки заболевания.

Новый местный случай заражения пока никак не был прокомментирован представителями органов здравоохранения Гонконга. Ожидается, что местные медицинские власти сделают это на ближайшей пресс-конференции, передаёт газета South China Morning Post.

До этого в течение трех с лишним недель в Гонконге не фиксировались заболевшие COVID-19 за исключением единичных завозных случаев среди пассажиров, возвращающихся из-за рубежа. Общее число инфицированных составляет 1048 человек, четверо пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, с 8 мая власти Гонконга решили ослабить ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Постановление подписала глава местной администрации Кэрри Лам.