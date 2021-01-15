Семь человек погибли при крушении вертолёта на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/2b64f9b8-581e-11eb-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: paf.mil.ph

Военный вертолёт UH-1H потерпел крушение в провинции Букиднон на острове Минданао на Филиппинах.

Об этом сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на местную полицию. По сведениям правоохранительных органов, машина резко пикировала и ударилась о землю на высокой скорости. Два пилота, два члена экипажа и три пассажира погибли.

Вертолёт выполнял миссию снабжения в интересах одной из армейских бригад Филиппин. Причины аварии пока не установлены.

9 января в другом островном государстве Юго-Восточной Азии — Индонезии — разбился лайнер Boeing 737-52. Следовавший из Джакарты в Понтианак самолёт упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа, все они погибли. Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метра. Следователи исключили разрыв воздушного судна в воздухе.

Как рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, в момент катастрофы в радиусе 15 км от аэропорта была большая облачность, сильный дождь и молнии, в то же время видимость составляла около 2 км, что было вполне приемлемо для взлёта или посадки самолёта, писал NEWS.ru.