Во Вьетнаме зарегистрировали седьмой случай заражения пневмонией нового типа. Вирус 2019-nCoV обнаружили у 73-летнего гражданина США, который прибыл в страну транзитом через город Ухань.
По данным ТАСС, мужчина
К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
Ранее вьетнамские власти полностью закрыли авиационное сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса нового типа. С 1 февраля аннулированы все ранее выданные разрешения перелётов между городами двух стран. Запрет касается всех компаний, которые работают на данных маршрутах, и будет действовать до особого распоряжения, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен