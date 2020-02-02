https://static.news.ru/photo/5626c2b6-4588-11ea-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dorothee Barth/dpa/Global Look Press

Во Вьетнаме зарегистрировали седьмой случай заражения пневмонией нового типа. Вирус 2019-nCoV обнаружили у 73-летнего гражданина США, который прибыл в страну транзитом через город Ухань.

По данным ТАСС, мужчина прилетел рейсом китайской авиакомпании China Southern 16 января. По пути во Вьетнам он сделал пересадку в китайской Ухани, в аэропорту которой провёл около двух часов.

К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Ранее вьетнамские власти полностью закрыли авиационное сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса нового типа. С 1 февраля аннулированы все ранее выданные разрешения перелётов между городами двух стран. Запрет касается всех компаний, которые работают на данных маршрутах, и будет действовать до особого распоряжения, писал NEWS.ru.