https://static.news.ru/photo/8d681a4a-d63e-11e9-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xiao/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу (КНР) рассказали о самых «вредных» песнях для водителей. По мнению исследователей, перечисленные композиции делают поведение автолюбителей опасным для окружающих.

Специалисты проанализировали самочувствие владельцев машин, слушающих в дороге рок, лёгкую музыку, и тех, кто едет в тишине. Участники эксперимента проехали в компьютерном автосимуляторе по шестиполосной магистрали в течение 20 минут, пишет « Ридус ».

Удалось выяснить, что поклонники тяжёлой и громкой музыки предпочитают более агрессивный стиль вождения — ездят в среднем на 8 км/ч быстрее и вдвое чаще перестраиваются. В группе риска повышенной аварийности оказались те водители, которые слушают мелодии с ритмом 120 бит в минуту и выше.

Эти данные могут быть использованы при подготовке водителей и операторов транспортных систем, что позволит уменьшить риск дорожных происшествий, — рассказал о результатах работы руководитель группы исследований Цянь Цзэн.

Из 96 самых популярных песен на сайте Spotify наиболее вредной для водителей признали композицию American Idiot панк-группы Green Day. При этом знаменитую Stairway to Heaven коллектива Led Zeppelin назвали самой безопасной для участников дорожного движения вместе с Under the Bridge культовой команды Red Hot Chili Peppers.

