Россия в Таджикистане перегруппировала войска у границы с Афганистаном

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Центрального военного округа (ЦВО).
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В марш-броске из Душанбе на 200 км к границе участвовали мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации.
Уже на полигоне российские военные развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и замаскировали технику.
Ранее стало известно, что Москва готова оказать Таджикистану помощь в создании заставы на границе с Афганистаном, где продолжается наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявили в российском МИД, уточнив, что поддержка будет безвозмездной.