Россия в Таджикистане перегруппировала войска у границы с Афганистаном

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Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Центрального военного округа (ЦВО).

Агентство отмечает , что манёвр совершён подразделениями российской 201-й военной базы, которым предстоят с 5 по 10 августа совместные учения с военными Таджикистана и Узбекистана.

В марш-броске из Душанбе на 200 км к границе участвовали мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации.

Уже на полигоне российские военные развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и замаскировали технику.

Ранее стало известно, что Москва готова оказать Таджикистану помощь в создании заставы на границе с Афганистаном, где продолжается наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявили в российском МИД, уточнив, что поддержка будет безвозмездной.