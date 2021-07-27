16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Россия в Таджикистане перегруппировала войска у границы с Афганистаном

08:13, 28 июля 2021
Россия в Таджикистане перегруппировала войска у границы с Афганистаном Фото: mil.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Центрального военного округа (ЦВО).

Агентство отмечает, что манёвр совершён подразделениями российской 201-й военной базы, которым предстоят с 5 по 10 августа совместные учения с военными Таджикистана и Узбекистана.

В марш-броске из Душанбе на 200 км к границе участвовали мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации.

Уже на полигоне российские военные развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и замаскировали технику.

Ранее стало известно, что Москва готова оказать Таджикистану помощь в создании заставы на границе с Афганистаном, где продолжается наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявили в российском МИД, уточнив, что поддержка будет безвозмездной.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео